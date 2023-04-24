ГБР передало в суд дело супругов-правоохранителей из Херсонской области, их обвиняют в коллаборационизме

"Супруги-предатели из Херсонской области перешли на сторону врага и получили "должности" в оккупационных структурах... Они "обнаруживали" местных правонарушителей якобы для "стабилизации криминогенной ситуации" в регионе, а на самом деле запугивали население", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, в марте 2022 года мужчина согласился на "должность" оперуполномоченного с доступом к российской "государственной тайне".

Бывших правоохранителей обвиняют в добровольном занятии "должностей" в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины).

В бюро напомнили, что 18 апреля в суд были направлены материалы по обвинению супругов-правоохранителей из Донецкой области, которые также перешли на сторону врага.