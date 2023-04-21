ГБР расследует незаконные выплаты "боевых" военнослужащим в Ровенской области

По данным следствия, "боевые" доплаты получали те, кто на самом деле не нес службу на передовой. Схема действовала в течение девяти месяцев, нанесенный государству ущерб составил не менее 1 млн грн.
"С начала полномасштабного вторжения РФ руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако по крайней мере двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части", – говорится в сообщении.
20 апреля ГБР провело ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных. В результате изъята бухгалтерская, кадровая документация и другие улики.
Подозрение готовится по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предполагает наказание до восьми лет лишения свободы.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.
С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.
10 апреля Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям, однако 11 апреля в парламенте зарегистрировано постановление, которое блокирует подписание этого закона.