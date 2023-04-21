ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР расследует незаконные выплаты "боевых" военнослужащим в Ровенской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Замкомандира части, по данным ГБР, платил "боевые" дочери и бывшей жене
Замкомандира части, по данным ГБР, платил "боевые" дочери и бывшей жене
Фото: dbr.gov.ua

В Ровенской области Государственное бюро расследований Украины выявило схему финансовых злоупотреблений в оплате военным. Об этом пресс-служба ГБР сообщила 21 апреля в Telegram.

По данным следствия, "боевые" доплаты получали те, кто на самом деле не нес службу на передовой. Схема действовала в течение девяти месяцев, нанесенный государству ущерб составил не менее 1 млн грн.

"С начала полномасштабного вторжения РФ руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако по крайней мере двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части", – говорится в сообщении.

20 апреля ГБР провело ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных. В результате изъята бухгалтерская, кадровая документация и другие улики.

Подозрение готовится по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предполагает наказание  до восьми лет лишения свободы.

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин.

Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается. 

10 апреля Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям, однако 11 апреля в парламенте зарегистрировано постановление, которое блокирует подписание этого закона. 

Теги: Ровенская область, военные, следствие, ВСУ, выплаты, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Галина ГРИШИНА
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Галина ГРИШИНА
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (76660)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (73098)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (63069)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (60857)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58530)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53625)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51306)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (44398)
 
 
 
 