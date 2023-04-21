ГБР расследует незаконные выплаты "боевых" военнослужащим в Ровенской области

По данным следствия, "боевые" доплаты получали те, кто на самом деле не нес службу на передовой. Схема действовала в течение девяти месяцев, нанесенный государству ущерб составил не менее 1 млн грн.

"С начала полномасштабного вторжения РФ руководство батальона систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Однако по крайней мере двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс. грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части", – говорится в сообщении.

20 апреля ГБР провело ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных. В результате изъята бухгалтерская, кадровая документация и другие улики.

Подозрение готовится по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предполагает наказание до восьми лет лишения свободы.