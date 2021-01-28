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ВОЙНА В УКРАИНЕ

27 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины 10 раз – штаб ООС

В пригороде Марьинки и Авдеевки на Донбассе российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, а у Водяного – из подствольного гранатомета, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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Среди украинских военных 27 января потерь не было, сообщили в штабе
Среди украинских военных 27 января потерь не было, сообщили в штабе
Фото: EPA

27 января российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня 10 раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 28 января в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Богдановки враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного в Приазовье – еще и из подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

Также боевики стреляли в районе Зайцево и Луганского. Украинские военные открывали ответный огонь.

Среди украинских военнослужащих 27 января потерь не было, отметили в штабе.

С начала суток 28 января нарушений режима тишины на Донбассе, по данным пресс-центра, не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Марьинка, Авдеевка, Зайцево, Водяное, Луганское, ВСУ, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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