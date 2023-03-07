Агентом ГРУ России в Очакове оказался бывший начальник 73-го морского центра ССО – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и СБУ, сообщили "Бабель" и "Суспільне".

7 марта СБУ сообщила о задержании агента ГРУ России, который собирал разведданные для захвата Очакова. По данным следствия, российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами местное руководство. За это мэру города Сергею Бычкову предлагали выбрать себе "должность" в случае захвата региона, но Бычков сообщил о попытках вербовки СБУ.

Имя подозреваемого не называли, но сообщалось, что он – бывший начальник одного из центров ССО, который впоследствии устроился в горсовет Очакова.

По информации Николаевской областной прокуратуры, он работал под позывным Мастер и на постоянной основе получал задачи от ГРУ. В январе 2023 года получил задачу завербовать мэра Очакова, добиться его поддержки вплоть до "сдачи города", говорится в релизе.

Капитан первого ранга Шевченко – ветеран российско-украинской войны, он сам рассказывал в 2017 году, что был в зоне проведения антитеррористической операции (позже – операция Объединенных сил) на востоке Украины в 2014–2015 годах. Он награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, полный кавалер ордена "За мужество". Руководил 73-м центром, базирующимся в Очакове, в 2016–2017 годах, отмечает "Суспільне".

В 2017 году военно-врачебная комиссия диагностировала у Шевченко посттравматический синдром и признала его ограниченно пригодным к службе, на основании этих выводов военнослужащего сняли с должности начальника центра и перевели в распоряжение Генштаба ВСУ. Шевченко обжаловал это решение в суде. В 2018 году после решения суда он возобновил службу в Военно-морских силах ВСУ.