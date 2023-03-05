Оккупанты 4 марта несколько раз обстреливали Николаевскую область – Ким

"4 марта, в 8.45, 11.00 и 16.08 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов нет, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.