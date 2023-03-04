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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты восемь раз за сутки обстреляли Николаевскую область – Ким

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Враг семь раз наносил удары по акватории и побережью Очаковской общины
Враг семь раз наносил удары по акватории и побережью Очаковской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию Николаевской области. Об этом в Telegram 4 марта сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 3 марта, в 10.45, 10.56, 11.47, 12.09, 13.10, 14.43, 17.36 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории и побережью Очаковской общины", – написал Ким.

В 15.30 был зафиксирован артиллерийский обстрел за пределами населенного пункта Куцурубской общины.

В результате обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Куцуруб
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