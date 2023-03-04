Оккупанты восемь раз за сутки обстреляли Николаевскую область – Ким

"Вчера, 3 марта, в 10.45, 10.56, 11.47, 12.09, 13.10, 14.43, 17.36 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории и побережью Очаковской общины", – написал Ким.

В 15.30 был зафиксирован артиллерийский обстрел за пределами населенного пункта Куцурубской общины.

В результате обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.