Российские оккупанты дважды обстреляли акваторию возле Очакова – ОВА

Враг открывал огонь из артиллерии и минометов Фото: depositphotos.com

"Вчера, 5 марта, в 13.15 и сегодня утром, 6 марта, в 6.42 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.