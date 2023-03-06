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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты дважды обстреляли акваторию возле Очакова – ОВА

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Враг открывал огонь из артиллерии и минометов
Враг открывал огонь из артиллерии и минометов
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты дважды обстреляли акваторию возле Очакова Николаевской области. Об этом 6 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 5 марта, в 13.15 и сегодня утром, 6 марта, в 6.42 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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