"Аккордбанк" присоединился к сбору Притулы и перечислил семизначную сумму на покупку дронов-камикадзе

В пресс-службе банка отметили, что сразу решили откликнуться на сбор средств Фото: finbalance.com.ua

В пресс-службе отметили, что сразу решили откликнуться на сбор средств.

"Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против России – страны-оккупанта, страны-террориста", — отметил председатель правления ПАО "КБ "Аккордбанк" Алексей Руднев.

Перед этим "Аккордбанк" передал Вооруженным силам Украины 30 бронированных автомобилей, а всего с начала полномасштабного вторжения – 120 бронированных и многоцелевых машин. Также помощь банка включает активные наушники, генераторы, дроны, планшеты и другое необходимое оборудование для защитников Украины.