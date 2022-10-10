ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Аккордбанк" и киберспортивный клуб NAVI передали силовикам Украины 120 автомобилей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В "Аккордбанке" сообщили, что также передали ВСУ планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование
В "Аккордбанке" сообщили, что также передали ВСУ планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование
Фото: tribuna.com

За последние два месяца "Аккордбанк" и киберспортивный клуб Natus Vincere (NAVI) передали разным подразделениям ВСУ 30 бронированных автомобилей и пикапов, всего же с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину они отправили Вооруженным силам Украины и правоохранительным органам 120 бронированных и многоцелевых автомобилей. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба "Аккордбанка".

В "Аккордбанке" сообщили, что также передали ВСУ планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование.

"Обеспечение мобильности военных подразделений при выполнении боевых задач крайне важной составляющей их успехов. К сожалению, автомобили очень быстро выходят из строя. Поэтому потребности в них – постоянные. Переданные "Аккордбанком" и NAVI авто работают на востоке и южном направлении, и ежедневно помогают подразделениям Десантно-штурмовых войск ВСУ выполнять задачи", – отметил начальник логистики командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Андрей Галась. 

Председатель правления "Аккордбанка" подчеркнул, что несмотря на военную агрессию России против Украины банк сохранил ежемесячную прибыльную деятельность, увеличил количество рабочих мест и открыл почти 30 новых отделений.

"Это наш профессиональный ответ противнику. Но главный результат Команды Аккордбанка – это системная и регулярная поддержка Вооруженных Сил Украины. С начала военной агрессии россии мы с NAVI передаем ВСУ в среднем по одному авто каждые два календарных дня и общим результатом мы помогаем нашим героическим воинам уничтожать врага и освобождать украинскую землю от российских оккупантов", – рассказал он.

Гендиректор клуба NAVI Евгений Золотарев добавил, что киберспортсмены признательны военным за то, что могут продолжать развивать свою деятельность.

"Командная работа – это то, в чем мы в NAVI знаем едва ли не самое лучшее. Мы благодарны ВСУ за возможность работать, полноценно функционировать в родной стране, открывать новые буткемпы и академии для развития украинского и мирового киберспорта. NAVI стремится воспитывать новые поколения наших игроков, чтобы в будущем как можно больше украинцев представляли страну на соревнованиях tier-1 уровня", – сказал Золотарев.

Теги: автомобили, банки, помощь, ВСУ, война России против Украины, киберспорт, Аккордбанк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо
Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо
"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне
"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам
"Они вернут свою землю". Шер рассказала, чем ее поразили при встрече украинцы
"Они вернут свою землю". Шер рассказала, чем ее поразили при встрече украинцы
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото G
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (410684)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (146225)
3
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (68230)
4
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (61603)
5
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (29931)
6
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал (29138)
7
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью (25922)
8
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о "страшном изнасиловании в кино" (21162)
 
 
 
 