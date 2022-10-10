"Аккордбанк" и киберспортивный клуб NAVI передали силовикам Украины 120 автомобилей

В "Аккордбанке" сообщили, что также передали ВСУ планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование Фото: tribuna.com

В "Аккордбанке" сообщили, что также передали ВСУ планшеты, дроны, генераторы, активные наушники и другое необходимое оборудование.

"Обеспечение мобильности военных подразделений при выполнении боевых задач крайне важной составляющей их успехов. К сожалению, автомобили очень быстро выходят из строя. Поэтому потребности в них – постоянные. Переданные "Аккордбанком" и NAVI авто работают на востоке и южном направлении, и ежедневно помогают подразделениям Десантно-штурмовых войск ВСУ выполнять задачи", – отметил начальник логистики командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Андрей Галась.

Председатель правления "Аккордбанка" подчеркнул, что несмотря на военную агрессию России против Украины банк сохранил ежемесячную прибыльную деятельность, увеличил количество рабочих мест и открыл почти 30 новых отделений.

"Это наш профессиональный ответ противнику. Но главный результат Команды Аккордбанка – это системная и регулярная поддержка Вооруженных Сил Украины. С начала военной агрессии россии мы с NAVI передаем ВСУ в среднем по одному авто каждые два календарных дня и общим результатом мы помогаем нашим героическим воинам уничтожать врага и освобождать украинскую землю от российских оккупантов", – рассказал он.

Гендиректор клуба NAVI Евгений Золотарев добавил, что киберспортсмены признательны военным за то, что могут продолжать развивать свою деятельность.

"Командная работа – это то, в чем мы в NAVI знаем едва ли не самое лучшее. Мы благодарны ВСУ за возможность работать, полноценно функционировать в родной стране, открывать новые буткемпы и академии для развития украинского и мирового киберспорта. NAVI стремится воспитывать новые поколения наших игроков, чтобы в будущем как можно больше украинцев представляли страну на соревнованиях tier-1 уровня", – сказал Золотарев.