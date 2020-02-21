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Арбитраж ООН по морскому праву подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ – Пристайко

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Международный трибунал ООН по морскому праву подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины.

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Пристайко: Дело по морскому праву движется дальше
Пристайко: Дело по морскому праву движется дальше
Фото: ЕРА

Международный трибунал ООН по морскому праву признал, что обладает юрисдикцией рассматривать иск о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства в части Азовского моря и Керченского пролива с учетом положений Конвенции ООН по морскому праву. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter. 

"Дело по морскому праву движется дальше. Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов. Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска", – написал он. 

Как пишет "Европейская правда", суд подтвердил лишь часть правовой позиции Украины. Арбитраж еще не рассматривал дело по существу – на данном этапе решался только вопрос о том, имеет ли он полномочия рассматривать дело. Россия настаивала, что украинская жалоба должна быть отклонена в целом.

В свою очередь Украина настаивала, что действия РФ в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушают Конвенцию ООН по морскому праву, пишет "Европейская правда". 

По данным издания, информацию о вынесении этого решения 21 февраля получили правительства Украины и РФ. Полный текст решения будет опубликован после согласования со сторонами возможности публикации конфиденциальных моментов, сообщили журналистам в суде. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности, и вместе с ЕС ввели санкции против компаний, участвовавших в строительстве. 

23 декабря по Крымскому мосту открыли железнодорожное движение из России на оккупированный полуостров. Президент РФ Владимир Путин проехал в кабине машиниста в поезде. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило протест

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Керченский пролив, Азовское море, Международный суд ООН, Вадим Пристайко
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