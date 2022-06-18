Артиллеристы 81-й бригады уничтожили военную технику и оккупантов из британских гаубиц M777. Видео

Соответствующее видео 18 июня в Facebook опубликовало командование ДШВ ВСУ.

"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожают технику и живую силу рашистов, – говорится в сообщении. – В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами".

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Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 13 мая опубликовал в Facebook фотографии, на которых показана работа гаубиц М777, предоставленных Украине США. "Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", – написал он.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 18 июня потери российских оккупантов достигли около 33 350 военных, а также 1465 танков, 3573 боевые бронированные машины.