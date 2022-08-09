Авиация ВСУ нанесла удар по живой силе, вооружению и технике оккупантов в Николаевской области – ОК "Юг"

"Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снегиревки. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.

В то же время известно, что за 8 августа ВСУ ликвидировали 23 оккупанта, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", пять автомобилей, в том числе бронированные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)