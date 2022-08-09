Авиация ВСУ нанесла удар по живой силе, вооружению и технике оккупантов в Николаевской области – ОК "Юг"

"Нашей штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снегиревки. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.
В то же время известно, что за 8 августа ВСУ ликвидировали 23 оккупанта, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", пять автомобилей, в том числе бронированные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
По данным Генштаба ВСУ на 9 августа, потери российских оккупантов достигли около 42,6 тыс. личного состава, 1817 танков, 223 самолета, 193 вертолета и 15 катеров и кораблей.