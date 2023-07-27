ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден приказал передать в суд Гааги доказательства военных преступлений РФ в Украине – The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден решил поделиться с МУС информацией спецслужб о военных преступлениях РФ
Байден решил поделиться с МУС информацией спецслужб о военных преступлениях РФ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден дал приказ правительству направить в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге доказательства военных преступлений российской армии в Украине. Об этом сообщило издание The New York Times 26 июля, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Это решение Байдена перевесило сопротивление Пентагона, который утверждал, что это может открыть суду путь для судебного преследования американских военнослужащих, пишет издание.

Американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно нанести удар по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но не с МУС, отмечается в статье.

После начала войны американские официальные лица приветствовали действия главного прокурора суда Карима Хана по расследованию возможных военных преступлений в Украине. В декабре Конгресс ослабил ограничения, которые не позволяли оказывать помощь суду в расследовании российских преступлений. А администрация Байдена выразила поддержку суду, когда в марте выдала ордера на арест высокопоставленных российских чиновников, таких как президент страны-агрессора Владимир Путин, обвинив их в организации похищения и депортации украинских детей, напоминает The New York Times.

Однако за кулисами велись ожесточенные внутренние споры о том, следует ли делиться разведывательными данными, говорится в публикации. Министерство юстиции и Государственный департамент выступали за, но Пентагон выступил против такого шага, заявили официальные лица.

Белый дом еще не объявил об изменении политики или помощи, которую он будет теперь оказывать, но он начал извещать членов Конгресса 25 июля для обсуждения деликатного вопроса, пишет издание.

Сенаторы Ричард Дурбин и Линдси Грэм, которые неоднократно пытались пристыдить Пентагон, приветствовали решение Байдена. "Необходимо убедиться, что Соединенные Штаты делают все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине, чтобы помочь нашим украинским друзьям и послать Путину четкий сигнал: Соединенные Штаты не потерпят этих ужасных преступлений", – заявили они.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Офис генпрокурора Украины зарегистрировал более99 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

Подозреваемыми в военных преступлениях в Украине являются более чем 300 граждан страны-агрессора России, сообщил 15 июля генпрокурор Андрей Костин. "Более 200 – им уже предъявлены обвинения, то есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд", – указал он. Украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления, добавили в ОГПУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Джо Байден, Гаага, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
"Это как Time, но в мире IT". Редакция Wired опубликовала на обложке нового номера фото Федорова
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
  Умерла 56-летняя певица Шинейд О'Коннор
Галина ГРИШИНА
Осадчая впервые после громкого скандала с Горбуновым показала свое лицо
Осадчая впервые после громкого скандала с Горбуновым показала свое лицо
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Нина Матвиенко о дочери и зяте: Кто-то бросает тряпку в раковину. Говорю: "Оно же там гниет ночь". Взяла бы ту тряпку – и так по мордяке дала
Галина ГРИШИНА
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Сочные фаршированные перцы с нежной начинкой. Простой пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Суд присяжных признал Спейси невиновным в семи домогательствах и двух сексуальных преступлениях. Актер не сдержал слез в зале суда
Галина ГРИШИНА
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
"Я была Гончар. Вышла первый раз замуж – грубо говоря, стала Иванова". Тоня Матвиенко рассказала, какая фамилия указана сейчас в ее паспорте
Галина ГРИШИНА
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Лопес показала, как отпраздновала свой день рождения. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (187271)
2
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (174225)
3
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (122651)
4
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (121113)
5
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (113829)
6
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (102002)
7
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (74032)
8
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (69657)
 
 
 
 