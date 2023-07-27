Байден приказал передать в суд Гааги доказательства военных преступлений РФ в Украине – The New York Times

Это решение Байдена перевесило сопротивление Пентагона, который утверждал, что это может открыть суду путь для судебного преследования американских военнослужащих, пишет издание.

Американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц преднамеренно нанести удар по гражданской инфраструктуре в Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но не с МУС, отмечается в статье.

После начала войны американские официальные лица приветствовали действия главного прокурора суда Карима Хана по расследованию возможных военных преступлений в Украине. В декабре Конгресс ослабил ограничения, которые не позволяли оказывать помощь суду в расследовании российских преступлений. А администрация Байдена выразила поддержку суду, когда в марте выдала ордера на арест высокопоставленных российских чиновников, таких как президент страны-агрессора Владимир Путин, обвинив их в организации похищения и депортации украинских детей, напоминает The New York Times.

Однако за кулисами велись ожесточенные внутренние споры о том, следует ли делиться разведывательными данными, говорится в публикации. Министерство юстиции и Государственный департамент выступали за, но Пентагон выступил против такого шага, заявили официальные лица.

Белый дом еще не объявил об изменении политики или помощи, которую он будет теперь оказывать, но он начал извещать членов Конгресса 25 июля для обсуждения деликатного вопроса, пишет издание.

Сенаторы Ричард Дурбин и Линдси Грэм, которые неоднократно пытались пристыдить Пентагон, приветствовали решение Байдена. "Необходимо убедиться, что Соединенные Штаты делают все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине, чтобы помочь нашим украинским друзьям и послать Путину четкий сигнал: Соединенные Штаты не потерпят этих ужасных преступлений", – заявили они.