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Байден не может отказаться от помощи Украине, но это несет для него внутриполитические риски – The Wall Street Journal.

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Свертывание помощи Киеву стало бы большим провалом внешней политики Байдена, чем даже вывод войск из Афганистана WSJ
Свертывание помощи Киеву стало бы большим провалом внешней политики Байдена, чем даже вывод войск из Афганистана – WSJ
Фото: ЕРА

Оказывая Украине постоянную и значительную поддержку в борьбе с российской агрессией, администрация президента США Джо Байдена попадает под определенные риски. Об этом 25 июля пишет The Wall Street Journal.

С приближением президентских выборов в США в 2024 году Россия делает ставку на истощение сил союзников Киева, а двое потенциальных конкурентов Байдена от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, уже обещали избирателям сократить поддержку Украины. 

Свертывание программы помощи, на которую пошло уже более $40 млрд, "станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана", заявил изданию бывший посол США в Украине, сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Джон Хербст. По его мнению, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять Киеву оружие.

Поскольку ни Россия, ни Украина не демонстрируют склонности к переговорам, у Белого дома пока нет вариантов, кроме как продолжать действовать в том же духе, надеясь на  успех контрнаступления Вооруженных сил Украины либо на новые политические проблемы в Москве, отмечает WSJ.

Еще одной проблемой, стоящей перед США, авторы статьи называют сокращение запасов боеприпасов, которые можно передать украинской армии, тогда как США и союзникам, возможно, придется помогать Киеву в многолетней войне. Выходом может стать мобилизация оборонной промышленности, это даст как украинцам, так и россиянам "четкий сигнал", что Запад не откажется от поддержки, пишет газета.

Контекст:По данным Пентагона, США выделили в общей сложности более $43,7 млрд Украине  с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Последний пакет военной помощи на $400 млн, объявленный 25 июля, содержит дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS и для систем HIMARS, боеприпасы, 32 БТР Stryker, авиационные ракеты Hydra-70 и другое.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, война России против Украины
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