Байден не может отказаться от помощи Украине, но это несет для него внутриполитические риски – The Wall Street Journal.

Свертывание помощи Киеву стало бы большим провалом внешней политики Байдена, чем даже вывод войск из Афганистана – WSJ Фото: ЕРА

С приближением президентских выборов в США в 2024 году Россия делает ставку на истощение сил союзников Киева, а двое потенциальных конкурентов Байдена от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, уже обещали избирателям сократить поддержку Украины.

Свертывание программы помощи, на которую пошло уже более $40 млрд, "станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана", заявил изданию бывший посол США в Украине, сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Джон Хербст. По его мнению, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять Киеву оружие.

Поскольку ни Россия, ни Украина не демонстрируют склонности к переговорам, у Белого дома пока нет вариантов, кроме как продолжать действовать в том же духе, надеясь на успех контрнаступления Вооруженных сил Украины либо на новые политические проблемы в Москве, отмечает WSJ.

Еще одной проблемой, стоящей перед США, авторы статьи называют сокращение запасов боеприпасов, которые можно передать украинской армии, тогда как США и союзникам, возможно, придется помогать Киеву в многолетней войне. Выходом может стать мобилизация оборонной промышленности, это даст как украинцам, так и россиянам "четкий сигнал", что Запад не откажется от поддержки, пишет газета.