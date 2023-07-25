Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Этот день начался рано. И уже привычной нашей работой над получением оружия, новых пакетов оборонной поддержки, в том числе американской. И я благодарен за сегодняшний пакет: артиллерия, ракеты для HIMARS, Patriot, NASAMS, дроны и многое другое. Спасибо, Америка!" – сказал президент.
США сегодня объявили о новом пакете военной помощи для Украинына $400 млн. Он содержит дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS и для систем HIMARS, боеприпасы, 32 БТР Stryker, авиационные ракеты Hydra-70 и другое.
В Пентагоне сообщили 25 июля, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.