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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" Ахметова передал на фронт почти 2 тыс. тепловизоров и прицелов

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В общей сложности в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта" "Метинвест" направил 2 млрд грн
В общей сложности в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта" "Метинвест" направил 2 млрд грн
Фото: metinvest.media

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" передала украинским бойцам почти 2 тыс. единиц высокоточной военной оптики – тепловизоров, биноклей и прицелов. Технику военным передают бесплатно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Современная оптика на войне – это "глаза" армии. Благодаря ей военные могут заранее увидеть противника, не подвергая себя прямой опасности. Также оптические приборы позволяют точно целиться по вражеским объектам и молниеносно их уничтожать. Поэтому "Метинвест" передал разным подразделениям сил обороны почти 2 тыс. единиц техники разной модификации, в том числе 1800 тепловизоров и тепловизионных прицелов.

Сотрудники "Метинвеста" находят, закупают и бесплатно передают оптику на фронт. Недавно спецподразделение Главного управления разведки получило пять тепловизионных прицелов LW75MG производства Brolis Semiconductors. Это оборудование имеет признание в Европе и в странах НАТО и в настоящее время используется в вооруженных силах многих стран, сообщили в пресс-службе.

Различные подразделения сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения: ими укомплектовали пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. С такой оптикой водители даже в ночное время смогут перемещаться на автомобиле, не включая освещение. Все получаемые устройства – высокотехнологичные и качественные.

"Военная оптика достаточно дефицитна на рынке, но "Метинвест" делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры – это большое преимущество наших бойцов на поле боя. С техникой от "Стального фронта" они смогут выполнять боевые задания более безопасно для своей жизни и эффективно", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

В общей сложности в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта" "Метинвест" направил 2 млрд грн. Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов, подчеркнули в пресс-службе. Также компания наладила производство бронестали для бронежилетов, а также специальных металлических укрытий.

Теги: автомобили, бизнес, военные, вооружение, военная помощь, Метинвест, бронежилеты, компании, тепловизор
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