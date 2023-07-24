Испания отправила в Украину танки Leopard 2 и бронемашины. Они прибудут в начале августа – минобороны Испании

Испания направила в Украину еще четыре танка Leopard 2 Фото: EPA

"24 июля из порта Сантандер [Испания] вышло судно с военными и гуманитарными грузами, направляющееся в Украину. Ожидается, что все оборудование может быть доставлено ВСУ в начале августа", – сказано в сообщении.

Кроме танков, Испания отправила в Украину 10 бронетранспортеров TOA M-113 (три из них – для Государственной пограничной службы Украины), 10 грузовиков (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для ГПСУ).

В поставку вошли также три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, которые направятся в разные военные госпитали, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

В минобороны Испании добавили, что полевой госпиталь, отправленный в Украину 18 июля транзитом через Польшу, уже находится на территории этой страны.