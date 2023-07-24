Испания отправила в Украину танки Leopard 2 и бронемашины. Они прибудут в начале августа – минобороны Испании

"24 июля из порта Сантандер [Испания] вышло судно с военными и гуманитарными грузами, направляющееся в Украину. Ожидается, что все оборудование может быть доставлено ВСУ в начале августа", – сказано в сообщении.
Кроме танков, Испания отправила в Украину 10 бронетранспортеров TOA M-113 (три из них – для Государственной пограничной службы Украины), 10 грузовиков (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для ГПСУ).
В поставку вошли также три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, которые направятся в разные военные госпитали, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).
В минобороны Испании добавили, что полевой госпиталь, отправленный в Украину 18 июля транзитом через Польшу, уже находится на территории этой страны.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.
15 июня Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе сообщила, что Испания предоставит Украине 20 бронемашин TOA M113 и четыре танка Leopard 2А4.