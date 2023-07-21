10 танков Leopard 1А5, пулеметы, радары и 100 тыс. аптечек. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Новый пакет включает:

"Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год (после €2 млрд на 2022 год) и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд. Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для товаров, поставляемых в Украину, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине, могут быть возмещены странам-членам ЕС", – сообщили в министерстве обороны ФРГ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО, танки Leopard и другое необходимое вооружение и оборудование.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По данным немецкого правительства, Германия является второй по величине страной – донором Украины после США. В 2022 году Германия поставила Украине вооружений на сумму более €2 млрд, в этом году планирует на €5,4 млрд.