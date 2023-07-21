ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 танков Leopard 1А5, пулеметы, радары и 100 тыс. аптечек. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Германия передаст Украине еще 10 танков
Германия передаст Украине еще 10 танков
Фото: EPA

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-служба немецкого минобороны 20 июля.

Новый пакет включает:

  • 10 танков Leopard 1А5;
  • 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;
  • 1035 снарядов снарядов калибра 155 мм и 2064 дымовых боеприпасов;
  • мостовая система и 12 прицепов;
  • 10 радаров радары наземного наблюдения SurveilSPIRE;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 тыс аптечек.

"Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности составляет €5,4 млрд на 2023 год (после €2 млрд на 2022 год) и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд. Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для товаров, поставляемых в Украину, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине, могут быть возмещены странам-членам ЕС", – сообщили в министерстве обороны ФРГ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marderзенитные самоходные установки Gepardсистемы ПВОРСЗОтанки Leopard и другое необходимое вооружение и оборудование.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По данным немецкого правительства, Германия является второй по величине страной – донором Украины после США. В 2022 году Германия поставила Украине вооружений на сумму более €2 млрд, в этом году планирует на €5,4 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, танки, военная помощь, война России против Украины, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена
Галина ГРИШИНА
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Сливовое варенье всего из трех компонентов. Пошаговый рецепт с точными пропорциями и кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Никакого ботокса". 56-летняя Хайек раскрыла свой секрет красоты
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
"Намного приятнее смотреть на себя в зеркало". Жена Павлика показала фигуру после трех недель похудения
Галина ГРИШИНА
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (207924)
2
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (143934)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54308)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (50029)
5
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (46156)
6
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (44721)
7
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (39153)
8
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (38661)
 
 
 
 