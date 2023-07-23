В Польше начал работу хаб по ремонту украинских танков Leopard

"Ремонтный хаб в Гливице начал работу! Первые два Leopard уже прибыли из Украины на завод Bumar", – написал он.

Контекст:

21 апреля министры обороны Украины, Польши и ФРГ Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус на полях контактной группы помощи Украине ("Рамштайн") подписали протокол о намерениях создать в Польше центр технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard.

26 апреля Блащак в ходе визита на оборонное предприятие Bumar-Labędy в Гливице заявил, что сервисный центр по ремонту танков Leopard начнет работу в городе в течение месяца.

13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер заявил, что Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров о создании центра обслуживания и ремонта танков Leopard для Украины. По словам дипломата, переговоры должны были завершиться до саммита НАТО 11–12 июля в Вильнюсе.