Польская база ремонта и обслуживания переданных Украине танков Leopard 2 заработает уже в мае – министр обороны

Все предназначенные Украине западные танки Leopard будут обслуживаться и ремонтироваться в Bumar-Labędy Фото: gov.pl

По словам Блащака, этот срок был оговорен при подписании договора между Польшей, Германией и Украиной на встрече контактной группы в Рамштайне 21 апреля.

"В Украину прибыли или скоро прибудут два дивизиона танков Leopard 2. Все эти танки будут обслуживаться и ремонтироваться здесь, в Bumar-Labędy", – сказал он.

Одним из главных аргументов в пользу создания сервисного центра в Гливицах был опыт бригады, работающей на заводе, отметил Блащак. Кроме того, Польша является логистическим центром военной помощи Украине, и это тоже имеет большое значение.

Министр обороны добавил, что оборонные мощности в Гливице в ближайшее время получат госзаказ на производство 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab. Завод будет производить их и для польской, и для украинской армий.

О том, что министры обороны Украины, Польши и ФРГ – Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус – 21 апреля на полях "Рамштайна" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard 2, ранее сообщал глава украинского Минобороны.