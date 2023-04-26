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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польская база ремонта и обслуживания переданных Украине танков Leopard 2 заработает уже в мае – министр обороны

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Все предназначенные Украине западные танки Leopard будут обслуживаться и ремонтироваться в Bumar-Labędy
Все предназначенные Украине западные танки Leopard будут обслуживаться и ремонтироваться в Bumar-Labędy
Фото: gov.pl

Сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard 2 начнет работу в городе Гливицы в течение месяца. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в ходе визита на оборонное предприятие Bumar-Labędy, сообщает 26 апреля польское министерство обороны.

По словам Блащака, этот срок был оговорен при подписании договора между Польшей, Германией и Украиной на встрече контактной группы в Рамштайне 21 апреля.

"В Украину прибыли или скоро прибудут два дивизиона танков Leopard 2. Все эти танки будут обслуживаться и ремонтироваться здесь, в Bumar-Labędy",  – сказал он.

Одним из главных аргументов в пользу создания сервисного центра в Гливицах был опыт бригады, работающей на заводе, отметил Блащак. Кроме того, Польша является логистическим центром военной помощи Украине, и это тоже имеет большое значение.

Министр обороны добавил, что оборонные мощности в Гливице в ближайшее время получат госзаказ на производство 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab. Завод будет производить их и для польской, и для украинской армий.

О том, что министры обороны Украины, Польши и ФРГ – Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус – 21 апреля на полях "Рамштайна" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard 2, ранее сообщал глава украинского Минобороны.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.

Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

Теги: Польша, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Мариуш Блащак, Krab, Leopard
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