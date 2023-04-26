Польская база ремонта и обслуживания переданных Украине танков Leopard 2 заработает уже в мае – министр обороны

По словам Блащака, этот срок был оговорен при подписании договора между Польшей, Германией и Украиной на встрече контактной группы в Рамштайне 21 апреля.
"В Украину прибыли или скоро прибудут два дивизиона танков Leopard 2. Все эти танки будут обслуживаться и ремонтироваться здесь, в Bumar-Labędy", – сказал он.
Одним из главных аргументов в пользу создания сервисного центра в Гливицах был опыт бригады, работающей на заводе, отметил Блащак. Кроме того, Польша является логистическим центром военной помощи Украине, и это тоже имеет большое значение.
Министр обороны добавил, что оборонные мощности в Гливице в ближайшее время получат госзаказ на производство 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab. Завод будет производить их и для польской, и для украинской армий.
О том, что министры обороны Украины, Польши и ФРГ – Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус – 21 апреля на полях "Рамштайна" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard 2, ранее сообщал глава украинского Минобороны.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.
Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.