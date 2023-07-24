Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины

"Оказание поддержки Вооруженным силам Украины было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины", – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Литвой Вооруженным силам Украины, достигнет полумиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.

План поддержки украинских вооруженных сил на период 2024–2026 годов составит около €200 млн. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.