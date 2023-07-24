Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины

"Оказание поддержки Вооруженным силам Украины было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины", – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Литвой Вооруженным силам Украины, достигнет полумиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.
План поддержки украинских вооруженных сил на период 2024–2026 годов составит около €200 млн. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.
Литва активно оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны.
В 2023 году она уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами, внедорожники Land Rover и пайки для военных. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения балтийская страна передала помощи на €454 млн, сообщал министр обороны Литвы 18 апреля.
28 июня стало известно, что Литва приобрела для Украины два зенитных ракетных комплекса NASAMS.