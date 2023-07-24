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Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины

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План поддержки украинских вооруженных сил Литвой на период 2024 2026 годов оценивается в &euro;200 млн
План поддержки украинских вооруженных сил Литвой на период 2024–2026 годов оценивается в €200 млн
Фото: depositphotos.com

Литва одобрила долгосрочный план военной поддержки Украины, который рассчитан на три года. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

"Оказание поддержки Вооруженным силам Украины было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира (EPF) за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не замедлять развитие национального потенциала и перенаправить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины", – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время объем поддержки, оказываемой Литвой Вооруженным силам Украины, достигнет полумиллиарда евро, начиная от вооружения и техники и заканчивая обучением, лечением и реабилитацией военнослужащих.

План поддержки украинских вооруженных сил на период 2024–2026 годов составит около €200 млн. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального снаряжения, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и обучение персонала.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны.

В 2023 году она уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами, внедорожники Land Rover и пайки для военных. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения балтийская страна передала помощи на €454 млн, сообщал министр обороны Литвы 18 апреля.

28 июня стало известно, что Литва приобрела для Украины два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Литва, война, военные, вооружение, военная техника, военная помощь, помощь, боеприпасы, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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