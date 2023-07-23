Офис генпрокурора начал расследовать похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей

Он подчеркнул, что участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.
"Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры. Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", – сообщил генпрокурор.
Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми… pic.twitter.com/1rY7palPew— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 23, 2023
Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что белорусские власти участвовали в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.
Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что руководитель Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1", где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в незаконной депортации детей из Украины.