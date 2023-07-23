Офис генпрокурора начал расследовать похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей

Он подчеркнул, что участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

"Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры. Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", – сообщил генпрокурор.

Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми… pic.twitter.com/1rY7palPew — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 23, 2023