ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора начал расследовать похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин назвал действия Белорусского Красного Креста соучастием в совершении международного преступления
Костин назвал действия Белорусского Красного Креста соучастием в совершении международного преступления
Фото: redcrossbelarus / Instagram

Офис генпрокурора Украины начал расследование относительно участия Белорусского Красного Креста в незаконной депортации украинских детей. Об этом генпрокурор Андрей Костин 23 июля написал в Twitter.

Он подчеркнул, что участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

"Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры. Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", – сообщил генпрокурор.

Контекст:

Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что белорусские власти участвовали в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.

Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что руководитель Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1", где признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Шевцова за участие в незаконной депортации детей из Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, похищение, депортация, дети, война России против Украины, Международный уголовный суд, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (287180)
2
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (183198)
3
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (153829)
4
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (86953)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (48022)
6
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25512)
7
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24425)
8
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (22712)
 
 
 
 