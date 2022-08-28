"Беларускі Гаюн" сообщил о пуске ракет с самолетов РФ в Беларуси. Прилеты подтвердили в Ровенской области

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенской области. Предварительно без жертв. Объект военной инфраструктуры в Сарненском районе", – сказал он в видеообращении.

Коваль отметил, что выехал на место происшествия.

Сарненский городской голова Руслан Серпенинов уточнил Общественному, что "другие гражданские объекты на территории общины не пострадали".

"Ведутся работы по возобновлению электроснабжения на территории Сарненской центральной райбольницы. На данный момент сообщений о пострадавших в Сарненскую ЦРБ не поступало", – отметил он.

Со слов Серпенинова следует, что в результате "прилета" были разрушены дома.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила в Telegram, что из Октябрьского района Гомельской области Беларуси ракеты в направлении на юго-запад запускали российские истребители.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что было пять российских самолетов, которые после запуска ракет вернулись в воздушное пространство России.

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