Боец ВСУ рассказал, как переданный при содействии Favbet Foundation пикап помог эвакуировать раненых с передовой

Он отметил, что машина участвует в боевых действиях на бахмутском направлении, а также доставляет материалы для строительства блиндажей и опорных пунктов.

"Автомобиль 4х4 – в наших условиях то, что нужно. Во время очередного задания танки не смогли поддержать бойцов, потому что дождь, болото и темень, парней накрывали кассетными снарядами. Но благодаря двум мостам и несмотря ни на что, удалось всех вывезти из зоны обстрела. У парней теперь новый день рождения", – рассказал военнослужащий.

Его подразделение весной принимало участие в освобождении Бучанского района Киевской области, потом его перевели в район Бахмута.

Фото: unian.net



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