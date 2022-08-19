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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боец ВСУ рассказал, как переданный при содействии Favbet Foundation пикап помог эвакуировать раненых с передовой

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Машина участвует в боевых действиях на бахмутском направлении
Машина участвует в боевых действиях на бахмутском направлении
Фото: unian.net

Внедорожник Nissan, который на передовую доставили при содействии Favbet Foundation, помог эвакуировать раненых с поля боя, рассказал в комментарии УНИАН военнослужащий с позывным Рыжий.

Он отметил, что машина участвует в боевых действиях на бахмутском направлении, а также доставляет материалы для строительства блиндажей и опорных пунктов.

"Автомобиль 4х4 – в наших условиях то, что нужно. Во время очередного задания танки не смогли поддержать бойцов, потому что дождь, болото и темень, парней накрывали кассетными снарядами. Но благодаря двум мостам и несмотря ни на что, удалось всех вывезти из зоны обстрела. У парней теперь новый день рождения", – рассказал военнослужащий.

Его подразделение весной принимало участие в освобождении Бучанского района Киевской области, потом его перевели в район Бахмута.

Фото: unian.net
Фото: unian.net


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Группа компаний Favbet передала на нужды ВСУ более 6,5 тонн топлива, предоставила помощь для закупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные. В целом компания и фонд предоставили помощь ВСУ более чем 30 млн грн, пишет УНИАН. 

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Теги: война, помощь, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, Nissan, автомобиль
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