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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики несколько раз за двое суток вели огонь по украинским военным из жилых кварталов – штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил обвинили российских наемников на Донбассе в намерении поставить под огонь мирные населенные пункты. Кроме того, украинские военные предупредили о возможных провокациях со стороны боевиков в оккупированном Донецке.

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В штабе ООС сказали, что не ведут огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре
В штабе ООС сказали, что не ведут огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе за двое суток несколько раз обстреливали позиции украинских военных из жилых кварталов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе назвали такие действия боевиков пренебрежением правилами ведения войны и международным гуманитарным правом.

"Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "ловко" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин. В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что, прикрыв себя таким образом от ответного огня, боевики выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки, а с территории поселка Байрак – около 30 снарядов 122 мм по украинским позициям вблизи Новолуганского.

"В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", – отметили в штабе.

По данным разведки, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что, по мнению украинских военных, свидетельствует о подготовке следующих провокаций.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/862430367582914

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Донбасс, провокации, боевики, Васильевка, обстрелы, война на Донбассе, инфраструктура, операция Объединенных сил, ООС
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