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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных

24 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по военнослужащим Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем.

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24 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили
24 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывалаи огонь вблизи Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – у Орехово и Новолуганского. 

По данным разведки, 24 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала новых суток российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции недалеко от Песок из минометов 120-го калибра, у Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь в рядах украинских военных нет. 

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/862418244250793

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Орехово, Каменка, Водяное, обстрелы, Новотроицкое, Старогнатовка, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил, ООС
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