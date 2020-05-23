Резников заявил, что украинцы с паспортами РФ не смогут участвовать в выборах в ОРДЛО

Около 200 тысяч украинцев на оккупированном Донбассе имеют паспорт РФ, они не смогут избираться в местные органы власти на выборах по украинскому законодательству. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

На оккупированных боевиками территориях Донбассе российские паспорта получили уже около 200 тыс. украинских граждан. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 22 мая заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, получившие паспорта РФ. Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований ["ЛДНР"], это военные, это "госслужащие" и прочее. Потому что таким образом им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что в случае проведения в ОРДЛО местных выборов по украинскому законодательству украинцы с российскими паспортами не смогут принять в них участие.

"Они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Даже если он скроет наличие российского паспорта, это станет понятным", – добавил министр.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что в октябре Украина хотела бы провести местные выборы и на временно оккупированных территориях, "но выборов под дулами автоматов не будет".