Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

После полуночи 24 мая российские вооруженные формирования на Донбассе активности не проявляли, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Каменки, Авдеевки, Гнутово, Старогнатовки и Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – у Майорска, Сизого и Крымского.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 23 мая силы ООС уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.