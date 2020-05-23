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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области снайпер боевиков попал в украинского военнослужащего – штаб ООС

23 мая украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперской стрельбы боевиков, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

23 мая в районе поселка Верхнеторецкое Донецкой области снайпер боевиков попал в военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что вооруженным формированиям противника дали "адекватный ответ" с использованием имеющихся огневых средств.

"Потери противника уточняются", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/861302074362410

По состоянию на 7.00 утра 23 мая обстрелов в зоне ООС зафиксировано не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: стрельба, Донецкая область, снайпер, боевики, война в Украине, война на Донбассе, Верхнеторецкое, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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