Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиками, ранен один украинский военный

22 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Новолуганского и Луганского.

"В ответ на обстрелы украинские подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов", – отметили в штабе.

По данным разведки, 22 мая украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.