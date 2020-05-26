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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли блокпост "Марьинка" – Госпогранслужба

Представители незаконных вооруженных формирований 25 мая совершили 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Потерь среди личного состава нет
Потерь среди личного состава нет
Фото: dpsu.gov.ua

25 мая российские вооруженные формирования обстреляли позиции украинских пограничников из состава Объединенных сил, которые выполняют задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк – Курахово". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Противник совершил 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка", – говорится в сообщении.

Пророссийские боевики несколько дней назад уже прибегали к подобным провокациям. Так, вблизи контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка" они открывали огонь по позициям украинских пограничников из противотанкового ракетного комплекса. В пресс-службе пишут, что тогда снаряды разорвались рядом с военными. 

"А еще за несколько дней до этого враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское", – отметили в Госпогранслужбе.

Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, сказали в ведомстве.

"Провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами по важным жизненным обстоятельствам", – добавили в Госпогранслужбе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, Госпогранслужба, боевики, Марьинка, Курахово, обстрелы, война на Донбассе, КПВВ, КПВВ Майорское
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