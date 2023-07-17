"Больше дронов – меньше орков!" Аэроразведчики батальона ”Свобода” поблагодарили Кличко за системную помощь

“Сегодня наши батальоны "Свобода" выражают искреннюю благодарность киевскому городскому голове Виталию Кличко за системную помощь с начала полномасштабного вторжения и по сей день. Это дроны, качественные каски, тепловизоры и прицелы, радиостанции и гарнитуры, Starlink и другое необходимое оборудование”, – отметили бойцы батальона "Свобода".

Отдельно бойцы аэроразведки батальона подчеркнули важность дронов для ведения боевых действий.

“Ваша поддержка является составной частью нашего результата в количестве уничтоженных орков, в подбитой и сожженной технике. Дроны, которые вы нам передали, разведывают вражеские позиции и управляют артиллерией, десятки раз в день сбрасывают гранаты на головы оркам, и все это возможно благодаря вашей поддержке. Больше дронов – меньше орков!” – отметили военнослужащие.