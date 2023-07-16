В ОК "Юг" прокомментировали заявления оккупантов об утренних взрывах в Севастополе

"Вернусь к особенностям гибридной войны. Очень часто оккупанты не имеют возможности оправдать свои гибридные действия, или наоборот – чтобы убедить население временно оккупированных территорий в том, что они максимально работают над обеспечением их безопасности, они очень часто создают такую боевую картинку. И, в частности, очень мощно реагируют на информационные сообщения в обществе. То есть увидев мощные заявления главнокомандующего, они вполне способны совершать подобные провокации", – сказала она.
В ночь на 16 июля и утром в Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он утверждал, что все беспилотные аппараты якобы были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, но в соцсетях заявили, что часть дронов ПВО оккупантов все же пропустила.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
До этого взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.