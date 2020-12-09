"Будет много жертв среди гражданских". Хомчак оценил военный способ освобождения Донбасса

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что по ряду причин военное разрешение ситуации на Донбассе невозможно.

Освобождение Донбасса военным способом приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак заявил агентству "АрміяInform" в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

"Чисто военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам. Во-первых, нас могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов. Вы знаете, что такое Донбасс, когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что серьезные потери будут и среди военных.

"Их будут считать трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому? Не забывайте: Россия имеет сейчас значительно больше ресурсов", – объяснил Хомчак.

Он подчеркнул, что высказывает не только свое мнение, но и "обоснованную позицию Генштаба, экспертов".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.