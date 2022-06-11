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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бухарестская девятка" потребовала от РФ вывести войска из Украины и осудила российскую агрессию

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"Бухарестская девятка": Война России против Украины нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения
"Бухарестская девятка": Война России против Украины нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения
Фото: president.pl

Лидеры стран "Бухарестской девятки" осудили агрессию России против Украины и призвали РФ вывести свои войска с украинской территории и привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности. Об этом говорится в декларации по итогам саммита "Бухарестской девятки", опубликованной 10 июня на сайте польского президента.

Агрессию РФ против Украины лидеры назвали "самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия".

"Война России против Украины нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения. Мы вновь заявили о своем решительном осуждении неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины при пособничестве Беларуси и использовании Черного моря в качестве стартовой площадки, что представляет собой жестокое посягательство на основанный на правилах международный порядок, которое вызвало один из самых серьезных кризисов безопасности в Европе за последние десятилетия. Мы скорбим о трагических жертвах и огромных человеческих страданиях и разрушениях и обещаем привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и злодеяниях", – говорится в декларации.

Лидеры призвали РФ изменить свое агрессивное поведение, вывести свои войска с международно признанной территории Украины, обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления и злодеяния и вернуться к действиям в соответствии с международным правом.

"НАТО следует сделать необходимые выводы относительно своих отношений с Россией", – говорится в декларации.

Главы стран "Бухарестской девятки" подтвердили непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, ее демократически избранному президенту, парламенту и правительству, а также ее народу "в их мужественной борьбе за защиту своих домов, своей страны и своего суверенного права выбирать собственные механизмы безопасности и внешней политики Украины, свободные от вмешательства извне".

Лидеры подчеркнули поддержку евроатлантических устремлений Украины и ее интеграцию в Европейский союз.

"Мы полны решимости продолжать и наращивать нашу помощь Украине, поскольку сильная и демократическая Украина важна для безопасности и стабильности в Европе. Мы обеспечили защиту миллионам украинских беженцев", – говорится в декларации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В состав "Бухарестской девятки" входят страны восточного фланга НАТО – Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе, оккупировав также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под российской оккупацией также находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, война России против Украины, войска
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