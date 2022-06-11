"Бухарестская девятка" потребовала от РФ вывести войска из Украины и осудила российскую агрессию

"Бухарестская девятка": Война России против Украины нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения Фото: president.pl

Агрессию РФ против Украины лидеры назвали "самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия".

"Война России против Украины нарушила мир в Европе и причиняет огромные человеческие страдания и разрушения. Мы вновь заявили о своем решительном осуждении неспровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины при пособничестве Беларуси и использовании Черного моря в качестве стартовой площадки, что представляет собой жестокое посягательство на основанный на правилах международный порядок, которое вызвало один из самых серьезных кризисов безопасности в Европе за последние десятилетия. Мы скорбим о трагических жертвах и огромных человеческих страданиях и разрушениях и обещаем привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и злодеяниях", – говорится в декларации.

Лидеры призвали РФ изменить свое агрессивное поведение, вывести свои войска с международно признанной территории Украины, обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления и злодеяния и вернуться к действиям в соответствии с международным правом.

"НАТО следует сделать необходимые выводы относительно своих отношений с Россией", – говорится в декларации.

Главы стран "Бухарестской девятки" подтвердили непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, ее демократически избранному президенту, парламенту и правительству, а также ее народу "в их мужественной борьбе за защиту своих домов, своей страны и своего суверенного права выбирать собственные механизмы безопасности и внешней политики Украины, свободные от вмешательства извне".

Лидеры подчеркнули поддержку евроатлантических устремлений Украины и ее интеграцию в Европейский союз.

"Мы полны решимости продолжать и наращивать нашу помощь Украине, поскольку сильная и демократическая Украина важна для безопасности и стабильности в Европе. Мы обеспечили защиту миллионам украинских беженцев", – говорится в декларации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В состав "Бухарестской девятки" входят страны восточного фланга НАТО – Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.