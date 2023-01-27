Бывшего прокурора окружной прокуратуры в Луганской области будут судить за госизмену

Экс-прокурора будут судить по обвинению в госизмене Фото: pixabay.com

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора при совместном процессуальном руководстве с прокурорами Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены.

Следствие установило, что в марте 2022 года обвиняемый изменил присяге и в условиях военного положения перешел на сторону оккупантов. Отмечается, что он вступил в преступный сговор с представителями террористической организации "ЛНР", которые являются частью оккупационной российской администрации.

Обвиняемый передавал оккупантам имеющуюся у него служебную информацию и занял псевдодолжность "помощника прокурора" в незаконной "прокуратуре Марковского района "ЛНР", говорится в сообщении.