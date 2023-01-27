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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывшего прокурора окружной прокуратуры в Луганской области будут судить за госизмену

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Экс-прокурора будут судить по обвинению в госизмене
Экс-прокурора будут судить по обвинению в госизмене
Фото: pixabay.com

Экс-прокурор одной из окружных прокуратур Луганской области обвиняется в том, что вступил в сговор с оккупантами и занял должность в их незаконной "прокуратуре". Об этом 27 января сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора при совместном процессуальном руководстве с прокурорами Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены. 

Следствие установило, что в марте 2022 года обвиняемый изменил присяге и в условиях военного положения перешел на сторону оккупантов. Отмечается, что он вступил в преступный сговор с представителями террористической организации "ЛНР", которые являются частью оккупационной российской администрации.

Обвиняемый передавал оккупантам имеющуюся у него служебную информацию и занял псевдодолжность "помощника прокурора" в незаконной "прокуратуре Марковского района "ЛНР", говорится в сообщении.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на 27 января, в Украине с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 17 107 преступлений против национальной безопасности, из них 1977 – государственная измена.

Теги: госизмена, война России против Украины, обвинение, суд, Офис генпрокурора, прокурор
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