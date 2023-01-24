Суд приговорил к восьми годам тюрьмы учителя из Славянска, который передавал оккупантам информацию о ВСУ

"В течение марта – октября 2022 года учитель физики одной из школ Донецкой области по собственному аккаунту через мессенджер распространял в чат-боте фейковой "народной милиции "ДНР" информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Славянска", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения). Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)