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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к восьми годам тюрьмы учителя из Славянска, который передавал оккупантам информацию о ВСУ

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Суд признал жителя Славянска виновным
Суд признал жителя Славянска виновным
Фото: gp.gov.ua

Суд вынес приговор жителю Славянска Донецкой области, который распространял информацию о дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора 23 января.

"В течение марта – октября 2022 года учитель физики одной из школ Донецкой области по собственному аккаунту через мессенджер распространял в чат-боте фейковой "народной милиции "ДНР" информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Славянска", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения). Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, война России против Украины, Офис генпрокурора
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