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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывшую "замкомандира полка ДНР" Дрюк, которая перешла на сторону Украины, суд приговорил к условному сроку

Бывшая участница террористической организации "ДНР" Светлана Дрюк заключила сделку со следствием о признании вины, сообщили в суде.

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Суд приговорил Дрюк к условному сроку
Суд приговорил Дрюк к условному сроку
Фото: pixabay.com

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области 16 декабря приговорил к условному сроку бывшую участницу террористической организации "ДНР" Светлану Дрюк (прозвище Ветерок), которая перешла на сторону Украины. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Суд признал женщину, которая в 2014–2018 годах была "замкомандира полка ДНР", виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в агрессивной войне против Украины, а также [рассказала] о поставках боевой техники с территории РФ", – сообщили в суде.

Дрюк заключила соглашение со следствием о признании вины. Суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком три года. Приговор может быть обжалован.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

3 марта 2019 года журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что Дрюк, считавшаяся "народным героем Новороссии", перешла на сторону УкраиныВоеннослужащая по имени Светлана стала прообразом главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка", который снимали на оккупированной территории Луганской области.

В СБУ подтвердили, что вывели Дрюк с временно оккупированной территории.

Теги: ДНР, война в Украине, Светлана Дрюк
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