Чиновница в Хмельницкой области передала 12 га земель Минобороны в частную собственность – ГБР

В ГБР заявили, что небрежность чиновницы привела к незаконной приватизации земель Министерства обороны Украины Фото: dbr.gov.ua

В ГБР отметили, что небрежность чиновницы привела к незаконной приватизации 12 га земель Министерства обороны Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

"Установлено, что во время инвентаризации земель общины чиновница отнесла земли Министерства обороны к коммунальной форме собственности. Опираясь на ложные данные, депутаты Староконстантиновского горсовета передали почти 12 га земель Минобороны в частное пользование, а чиновница согласовала проект этого решения", – говорится в заявлении.

Земли были разделены на 81 участок и отданы гражданам, а государство могло бы потерять более 11 млн грн. Однако земли были арестованы и переданы в управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Чиновница обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи – наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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