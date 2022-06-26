Число жертв ударов по Сарнам Ровенской области возросло

Он написал, что под завалами нашли еще одного погибшего.
"Таким образом, количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до четырех человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека – в тяжелом состоянии", – сообщил Коваль.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила аварийно-спасательные работы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня российские войска нанесли два ракетных удара по Сарнам. Они попали в гражданские объекты инфраструктуры – СТО с автомойкой и комплекс по ремонту автомобилей. Ранее сообщалось о троих погибших и четырех пострадавших.