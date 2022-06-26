Число жертв ударов по Сарнам Ровенской области возросло

Коваль сообщил, что двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии Фото: Віталій Коваль / Facebook

Он написал, что под завалами нашли еще одного погибшего.

"Таким образом, количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до четырех человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека – в тяжелом состоянии", – сообщил Коваль.

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