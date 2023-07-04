Депутатам Львовского облсовета перед сессией раздали повестки

Он опубликовал фото документа, выписанного на его имя.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" – написал Сытник.

Информацию о раздаче повесток подтвердила "Суспільному" глава пресс-службы Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко. По ее словам, это произошло в рамках продолжающихся в Украине мобилизационных мероприятий.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа (с 20 мая на 90 дней).

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.