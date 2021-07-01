10 раненых и больных военнослужащих эвакуировали санавиацией из Днепра в Киев

В Днепре военные врачи стабилизировали состояние пациентов и подготовили к следующему этапу лечения.

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВСУ Ан-26 "Вита" трое раненых, четверо больных и трое травмированных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве.

Сейчас военнослужащие размещены в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов стабильное.