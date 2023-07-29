"Детали – когда позволит безопасность". Минобороны сообщило об уверенном продвижении ВСУ на мелитопольском и бердянском направлениях

Маляр: Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на бердянском и мелитопольском направлениях. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций", – написала она.

Также замминистра рассказала, что украинские защитники имеют "определенные продвижения" на южном фланге Бахмута Донецкой области; на северном – продолжаются бои без изменения положений.

"На бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства. В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУР, развернул систему наблюдения", – продолжила замминистра.

По ее словам, противник несколько раз сегодня пытался наступать на лиманском и купянском направлениях, но понес потери и отступил.

"На авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса. На марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танков, БМП. Но безуспешно. Наши защитники отразили все штурмы и ощутимо уничтожили враждебный наступательный потенциал", – добавила она.