Наступление Украины в Харьковской и Херсонской областях очень напугало Россию, его никто не ожидал – Подоляк

Подоляк: Никто не ожидал, что мы будем наступать в Харьковской и Херсонской областях – ни Россия, ни партнеры. А Украина просто пошла и показала, что она очень эффективна Фото: president.gov.ua

"Никто не ожидал тогда украинского наступления. Наши партнеры до Харьковской операции подсознательно считали, что Украина может проводить оборонные операции, а наступательные – нет", – рассказал Подоляк.

При этом он отметил, что Украина благодарна партнерам за поддержку, потому что, учитывая ресурсы страны-агрессора, "без проукраинской коалиции у [Украины] были бы очень большие проблемы".

"Однако никто не ожидал, что мы будем наступать в Харьковской и Херсонской областях – ни Россия, ни партнеры. А Украина просто пошла и показала, что она очень эффективна с точки зрения наступательных действий. И поэтому Россия тогда была очень напугана. Россияне переформатировались с точки зрения того, что они будут делать. Нагнали "гастарбайтеров" из стран бывшего Советского Союза", – добавил Подоляк.