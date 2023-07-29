Наступление Украины в Харьковской и Херсонской областях очень напугало Россию, его никто не ожидал – Подоляк

"Никто не ожидал тогда украинского наступления. Наши партнеры до Харьковской операции подсознательно считали, что Украина может проводить оборонные операции, а наступательные – нет", – рассказал Подоляк.
При этом он отметил, что Украина благодарна партнерам за поддержку, потому что, учитывая ресурсы страны-агрессора, "без проукраинской коалиции у [Украины] были бы очень большие проблемы".
"Однако никто не ожидал, что мы будем наступать в Харьковской и Херсонской областях – ни Россия, ни партнеры. А Украина просто пошла и показала, что она очень эффективна с точки зрения наступательных действий. И поэтому Россия тогда была очень напугана. Россияне переформатировались с точки зрения того, что они будут делать. Нагнали "гастарбайтеров" из стран бывшего Советского Союза", – добавил Подоляк.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области.