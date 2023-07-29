На юге активизировались бои. ВСУ не дают наступать оккупантам и сами продвигаются вперед – британская разведка

По ее данным, к югу от Орехова Запорожской области бои ведутся в районе захваченного оккупантами населенного пункта Работино.
"В 80 км к востоку украинские войска разгромили подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск России и освободили населенный пункт Старомайорское. Тем временем на севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но практически не продвинулись вперед", – говорится в сообщении.
О том, что Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки РФ в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, в утренне сводке также сообщал Генеральный штаб ВСУ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 29, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/40214yywD6
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий.
27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 29 июля 2023 года, составили: около 245 220 военных убитыми, 8167 боевых бронированных машин, 4191 танк, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.