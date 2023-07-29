На юге активизировались бои. ВСУ не дают наступать оккупантам и сами продвигаются вперед – британская разведка

По ее данным, к югу от Орехова Запорожской области бои ведутся в районе захваченного оккупантами населенного пункта Работино.

"В 80 км к востоку украинские войска разгромили подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск России и освободили населенный пункт Старомайорское. Тем временем на севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но практически не продвинулись вперед", – говорится в сообщении.

О том, что Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки РФ в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, в утренне сводке также сообщал Генеральный штаб ВСУ.