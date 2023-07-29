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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов в Луганской области и ведут наступление на юге. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

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В направлении Марьинки украинские защитники сдерживают РФ, на запорожском и херсонском наступают
В направлении Марьинки украинские защитники сдерживают РФ, на запорожском и херсонском – наступают
Фото: ЕРА

В течение суток на линии столкновения сил обороны с российскими оккупантами состоялось 27 боевых столкновений. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 июля сообщил в утренней сводке в Facebook.

По его данным, армия РФ последние сутки вела массовый обстрел всех участков фронта, используя ракеты, авиацию, артиллерию и танки.

На лиманском направлении в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области армия РФ пытается наступать, но без успеха. В направлении Марьинки Донецкой области украинские защитники также сдерживают наступление захватчиков. В то же время на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия, пытаясь остановить прорыв ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid031DXqYGVDjjzDvtkg86xDiSouMiyQpBoggWpfizeV4Fgg97YeNA9MTdpwzotDXwGXl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, наступление, война России против Украины
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