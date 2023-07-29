Украинские военные отбили атаки оккупантов в Луганской области и ведут наступление на юге. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В направлении Марьинки украинские защитники сдерживают РФ, на запорожском и херсонском – наступают Фото: ЕРА

По его данным, армия РФ последние сутки вела массовый обстрел всех участков фронта, используя ракеты, авиацию, артиллерию и танки.

На лиманском направлении в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области армия РФ пытается наступать, но без успеха. В направлении Марьинки Донецкой области украинские защитники также сдерживают наступление захватчиков. В то же время на запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия, пытаясь остановить прорыв ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.