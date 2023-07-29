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Перед ударом по Днепру у армии РФ были неудачные пуски, одна из ракет взорвалась в Таганроге – легион "Свобода России"

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В РФ заявили, что в Таганрог якобы прилетела украинская ракета
В РФ заявили, что в Таганрог якобы прилетела украинская ракета
Фото: Василий Голубев / Telegram

Взрыв в российском городе Таганрог 28 июля был результатом неудачной стрельбы российских оккупантов по украинскому городу Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом 29 июля проинформировали в Telegram со ссылкой на источники среди силовиков страны-агрессора РФ добровольцы из легиона "Свобода России".

"Делимся полученными данными от наших сторонников. Утром в пятницу (28 июля 2023-го) в район Ейска была переброшена батарея ракетных комплексов "Бастион" с целью нанесения ударов бо объектам в Днепропетровске ракетами "Оникс". Первый же пуск оказался неудачным – ракета пошла по нерасчетной траектории и упала в Таганроге (с детонацией)", – говорится в сообщении.

По данным российских добровольцев, было принято решение о повторном пуске и "результат опять негативный – ракета упала в районе порта Азов (без разрушений)" Ростовской области РФ.

"В дальнейшем для выполнения поставленной задачи по целям в Днепропетровске было принято решение использовать ОТРК "Искандер-М". Результат путинскими войсками оценивается как положительный, несмотря на поражение гражданских целей (две из трех ракет попали в заданный район) и очередной террористический акт на территории Украины", – объяснили в "Свободе России".

Контекст:

28 июля российские СМИ сообщили о взрыве в Таганроге Ростовской области, в результате чего образовалась воронка диаметром пять метров и глубиной пять метров, а в медучреждение попали 16 пострадавших.

Российское минобороны заявило, что якобы их противовоздушная оборона перехватила украинскую ракету, обломки которой упали на город.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе.

Вечером 28 июля оккупанты ударили по Днепру, по данным Генштаба ВСУ, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено.

В результате российского удара по Днепру пострадало девять человек, в том числе двое детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, стрельба, война, Днепр, добровольцы, Ростовская область, Таганрог, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, легион "Свобода России"
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