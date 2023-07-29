Перед ударом по Днепру у армии РФ были неудачные пуски, одна из ракет взорвалась в Таганроге – легион "Свобода России"

В РФ заявили, что в Таганрог якобы прилетела украинская ракета Фото: Василий Голубев / Telegram

"Делимся полученными данными от наших сторонников. Утром в пятницу (28 июля 2023-го) в район Ейска была переброшена батарея ракетных комплексов "Бастион" с целью нанесения ударов бо объектам в Днепропетровске ракетами "Оникс". Первый же пуск оказался неудачным – ракета пошла по нерасчетной траектории и упала в Таганроге (с детонацией)", – говорится в сообщении.

По данным российских добровольцев, было принято решение о повторном пуске и "результат опять негативный – ракета упала в районе порта Азов (без разрушений)" Ростовской области РФ.

"В дальнейшем для выполнения поставленной задачи по целям в Днепропетровске было принято решение использовать ОТРК "Искандер-М". Результат путинскими войсками оценивается как положительный, несмотря на поражение гражданских целей (две из трех ракет попали в заданный район) и очередной террористический акт на территории Украины", – объяснили в "Свободе России".