Перед ударом по Днепру у армии РФ были неудачные пуски, одна из ракет взорвалась в Таганроге – легион "Свобода России"

"Делимся полученными данными от наших сторонников. Утром в пятницу (28 июля 2023-го) в район Ейска была переброшена батарея ракетных комплексов "Бастион" с целью нанесения ударов бо объектам в Днепропетровске ракетами "Оникс". Первый же пуск оказался неудачным – ракета пошла по нерасчетной траектории и упала в Таганроге (с детонацией)", – говорится в сообщении.
По данным российских добровольцев, было принято решение о повторном пуске и "результат опять негативный – ракета упала в районе порта Азов (без разрушений)" Ростовской области РФ.
"В дальнейшем для выполнения поставленной задачи по целям в Днепропетровске было принято решение использовать ОТРК "Искандер-М". Результат путинскими войсками оценивается как положительный, несмотря на поражение гражданских целей (две из трех ракет попали в заданный район) и очередной террористический акт на территории Украины", – объяснили в "Свободе России".
28 июля российские СМИ сообщили о взрыве в Таганроге Ростовской области, в результате чего образовалась воронка диаметром пять метров и глубиной пять метров, а в медучреждение попали 16 пострадавших.
Российское минобороны заявило, что якобы их противовоздушная оборона перехватила украинскую ракету, обломки которой упали на город.
В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе.
Вечером 28 июля оккупанты ударили по Днепру, по данным Генштаба ВСУ, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.
Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено.
В результате российского удара по Днепру пострадало девять человек, в том числе двое детей.