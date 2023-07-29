Ночью на месте ракетного удара в Днепре жертв не обнаружено. Пострадали девять человек, из них двое дети – ОВА

По его словам, разрушения разной степени зафиксированы в 4 жилых дома вокруг.

"Одна высотка, другие – двухэтажные. Задело и 3 административных здания, и 7 автомобилей", – написал Лысак.

Он отметил, что за ночь количество пострадавших не изменилось: в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей. На месте завершены поисково-спасательные работы.

Лысак отметил, что ночью российские оккупанты совершили еще несколько обстрелов области – В Никополе, Никопольской и Марганецкой общинах. Последствия атак устанавливаются, по предварительным данным, жертв нет, добавил глава ОВА.