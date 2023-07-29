Ночью на месте ракетного удара в Днепре жертв не обнаружено. Пострадали девять человек, из них двое дети – ОВА

По его словам, разрушения разной степени зафиксированы в 4 жилых дома вокруг.
"Одна высотка, другие – двухэтажные. Задело и 3 административных здания, и 7 автомобилей", – написал Лысак.
Он отметил, что за ночь количество пострадавших не изменилось: в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей. На месте завершены поисково-спасательные работы.
Лысак отметил, что ночью российские оккупанты совершили еще несколько обстрелов области – В Никополе, Никопольской и Марганецкой общинах. Последствия атак устанавливаются, по предварительным данным, жертв нет, добавил глава ОВА.
Оккупанты 28 июля ударили по Днепру около 20.30, предварительно – двумя ракетами "Искандер", сообщали в ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.
В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.
Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено. По данным ОВА на 23.23 28 июля, было известно о девяти пострадавших в результате российского удара. При этом на Facebook-странице днепровского жилого комплекса Geneve утверждается, что вторая очередь ЖК (в которую 28 июля попала российская ракета) была сдана в эксплуатацию еще в апреле 2022 года.