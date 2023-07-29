ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью на месте ракетного удара в Днепре жертв не обнаружено. Пострадали девять человек, из них двое дети – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ атаковала жилой дом и здание регионального управления СБУ
РФ атаковала жилой дом и здание регионального управления СБУ
Фото: ЕРА

Кроме атакованных админздания и многоэтажки российский ракетный удар по Днепру 28 июля нанес другие значительные повреждения. Об этом глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил 29 июля в Telegram.

По его словам, разрушения разной степени зафиксированы в 4 жилых дома вокруг.

"Одна высотка, другие – двухэтажные. Задело и 3 административных здания, и 7 автомобилей", – написал Лысак.

Он отметил, что за ночь количество пострадавших не изменилось: в результате попадания российской ракеты ранены девять человек, среди которых двое детей. На месте завершены поисково-спасательные работы.

Лысак отметил, что ночью российские оккупанты совершили еще несколько обстрелов области – В Никополе, Никопольской и Марганецкой общинах. Последствия атак устанавливаются, по предварительным данным, жертв нет, добавил глава ОВА.

Контекст:

Оккупанты 28 июля ударили по Днепру около 20.30, предварительно – двумя ракетами "Искандер", сообщали в ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.

В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено. По данным ОВА на 23.23 28 июля, было известно о девяти пострадавших в результате российского удара. При этом на Facebook-странице днепровского жилого комплекса Geneve утверждается, что вторая очередь ЖК (в которую 28 июля попала российская ракета) была сдана в эксплуатацию еще в апреле 2022 года.

Теги: Днепр, Днепропетровская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин вместе прибыли на фестиваль Вайкуле в Юрмале. Фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Полякова анонсировала выпуск четырех именных кукол, которые будут петь ее хиты. Фото
Галина ГРИШИНА
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото
Галина ГРИШИНА
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Петрожицкая и Кошмал снимаются в Киеве в новом сериале "Успеть до 30". Фото
Галина ГРИШИНА
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Этим способом урожай можно собирать круглый год. Эксперты рассказали об эффективном методе выращивания растений без использования почвы
Галина ГРИШИНА
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (343817)
2
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (151574)
3
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (150539)
4
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (92589)
5
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (70753)
6
Приготовьте этот маринад всего из четырех продуктов – и огурцы получатся очень хрустящие. Рецепт консервации на зиму (59815)
7
"Мне даже Ульяна говорит: "Не надо папу трогать". Тоня Матвиенко рассказала об обиде на своего первого мужа – отца их 24-летней дочери (55045)
8
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни (47861)
 
 
 
 