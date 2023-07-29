Ракетный удар РФ по Днепру. Количество пострадавших увеличилось до девяти, среди них двое детей – ОВА

"Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро – с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят, все удовлетворительные. Будут лечиться дома", – написал руководитель ОВА.

Ранее в МВД Украины сообщали о пяти пострадавших из-за российского обстрела Днепра.

Контекст:

Оккупанты ударили по Днепру около 20.30, предварительно – двумя ракетами "Искандер", сообщали в ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.

В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.

Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено.