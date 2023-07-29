"В третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом". Филатов заявил, что отсутствие погибших в Днепре – "это действительно чудо"

Это действительно чудо. Высокоточные п@дарасы в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу. Развалили все вокруг полностью. Погибших нет, спаси Господи", – написал Филатов.
Мэр добавил, что власти города и коммунальные службы занимаются разборкой завалов, уборкой территории и подсчетом убытков, работы будут продолжаться всю ночь.
Как уточняет корреспондент издания "ГОРДОН", ранее российские оккупанты дважды пытались атаковать здание СБУ в центре Днепра в сентябре 2022 года, оба раза (11 и 29 сентября) попав по жилому кварталу и территории рынка.
Оккупанты 28 июля ударили по Днепру около 20.30, предварительно – двумя ракетами "Искандер", сообщали в ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали жилой дом и здание регионального управления СБУ.
В ГСЧС Украины уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. "Также ликвидирован пожар в административном здании", – добавили в госслужбе.
Как рассказали в Днепропетровской ОВА, разрушенная часть жилого дома не была введена в эксплуатацию, здание управления СБУ – частично разрушено. По данным ОВА на 23.23 28 июля было известно о девяти пострадавших в результате российского удара. При этом на Facebook-странице днепровского жилого комплекса Geneve утверждается, что вторая очередь ЖК (в которую 28 июля попала российская ракета) была сдана в эксплуатацию еще в апреле 2022 года.