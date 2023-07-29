"В третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом". Филатов заявил, что отсутствие погибших в Днепре – "это действительно чудо"

Оккупанты смогли попасть в здание СБУ в Днепре лишь с третьего раза Фото: Олексій Білошицький / Facebook

Это действительно чудо. Высокоточные п@дарасы в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу. Развалили все вокруг полностью. Погибших нет, спаси Господи", – написал Филатов.

Мэр добавил, что власти города и коммунальные службы занимаются разборкой завалов, уборкой территории и подсчетом убытков, работы будут продолжаться всю ночь.

Как уточняет корреспондент издания "ГОРДОН", ранее российские оккупанты дважды пытались атаковать здание СБУ в центре Днепра в сентябре 2022 года, оба раза (11 и 29 сентября) попав по жилому кварталу и территории рынка.